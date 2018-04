Maarten Vangramberen ambassadeur van kunstwerken bloesemroute 14 april 2018

Vrijdagochtend om 8 uur kwam sportjournalist Maarten Vangramberen aangelopen aan het nieuwe kunstwerk 'Pallox' dat op zijn jogparcours ligt. Hij kreeg er van gedeputeerde Monique Swinnen het ambassadeurschap, niet alleen over 'Pallox', maar over de 11 kunstwerken op de bloesemroute. Vangramberen is al sinds 2006 inwoner van Meldert-Hoegaarden. "Ik loop elke ochtend 7, 10 of 20 kilometer, en ik kom altijd aan dit kunstwerk voorbij. De natuur is hier prachtig, je zou denken dat het Toscane is. Ik ben zelf kleinzoon van een fruitboer", aldus Maarten. De landbouwers van de omliggende velden zijn ook enthousiast. "Het is nu veel properder dan vroeger. Voor 'Pallox' waren hier struiken en een bank", aldus Freddy Rummens. Het kunstwerk ligt vlak bij de fruitbomen waar op 22 april de bloesemlounge komt. (HCH)