Literaire avond tegen kanker 06 maart 2018

Wie Kom op Tegen Kanker wil steunen kan vanavond om 19.30 uur naar de literaire avond van het Alpaïde Moving team. Met twee teams nemen ze dit jaar deel aan de 1.000 km fietsen tijdens de vierdaagse in Mechelen van 10 tot en met 13 mei. Het literaire evenement vindt plaats in 't Nieuwhuys, Ernest Ourystraat 2. Patrick Nijs en Ann Van Dessel lezen uit eigen werk aangrijpende gedichten rond de impact die kanker met zich meebrengt. Mieke Lembrechts en Johnny Lassaut nemen de toehoorders mee naar de wonderlijke dierenwereld van Toon Tellegen, Guy Caubergs verrast met dorpsverhalen in het Oowgeds dialect en Karel Sergen brengt stiftgedichten bij weerfoto's van tv-gezicht Frank Deboosere zelf, al 15 jaar het boegbeeld van KotK. Het geheel wordt aaneengepraat door televisiemaker Chris Michel. Ben Vanderweyden en Dirk Schreurs brengen jazzy intermezzi. Toegang: 15 euro.





(HCH)