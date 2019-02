Liselore Fuchs op Vlaamse lijst Christian Hennuy

10 februari 2019

Liselore Fuchs (28 j) uit Hoegaarden, gemeenteraadslid en voormalig provincieraadslid voor N-VA, staat op de vierde plaats bij de opvolgers voor de lijst Vlaams-Brabant voor het Vlaamse Parlement, voor de verkiezingen van 26 mei eerstkomend. Liselore Fuchs kwam in 2013 in de gemeenteraad in Hoegaarden en werd als lijsttrekker voor N-VA herkozen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Ze was van 2012 tot 2018 ook provincieraadslid.