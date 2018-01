Linedance in het Paenhuys 26 januari 2018

Op maandag 29 januari om 19.30 uur organiseren de vrijwilligers van CM Hoegaarden i.s.m. Femma in ontmoetingscentrum 't Paenhuys aan de Stoopkensstraat, een kennismakingsles 'linedance'. Deelname is gratis, maar inschrijven is gewenst. Info: 016/35.96.00. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. (HCH)