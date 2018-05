Liesbeth en Tom redden Hauthem kermis 04 mei 2018

02u53 0 Hoegaarden Jarenlang werd in Sint-Catharina Hauthem een kermis georganiseerd, eerst aan de hoeve Peeters, daarna in 't Schuurke en vervolgens in de tent van de familie Tritsmans. Eind februari haakte die familie af. Twee jonge krachten, Liesbeth Thiry en Tom Dehennin, namen de fakkel over.

"We hebben beslist de traditie verder te zetten en we kregen hulp van Mario Tritsmans. Hij heeft ons eigenlijk samengebracht voor de organisatie, want we kenden elkaar nauwelijks daarvoor", aldus Liesbeth en Tom. "Het zou zonde geweest zijn de traditie verloren te laten gaan. Ander zou er hier alleen de Sint-Catharinaprocessie geweest zijn. We hebben een tent van 10 meter op 10 opgetrokken, en we voorzien een terras. De activiteiten hebben we op twee dagen gebundeld. We hopen tegen volgend jaar een comité te kunnen oprichten. We zoeken dus vrijwilligers. Gelukkig komen er nu al heel wat vrienden en mensen uit het dorp tappen. Als alles meevalt, willen we er zeker een tijdje mee doorgaan", aldus Tom en Liesbeth.





Op zaterdag 5 mei is er fuif vanaf 21 uur met discobar Gert. Op zondag 6 mei, vanaf 11 uur bij de processie is de tent open. In de namiddag is er een optreden van zangeres Sabine, zijn er pannenkoeken en ijsjes verkrijgbaar en kunnen kinderen ravotten op het springkasteel. Zondagavond is er opnieuw een fuif. De toegang is gratis. (HCH)