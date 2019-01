Lichtmis namiddag voor 55 Plussers Christian Hennuy

22 januari 2019

Op maandag 28 januari van 14 uur tot 16.30 uur organiseert de vereniging voor 55 Plus Hoegaarden, een lichtmis namiddag in het Paenhuys, aan de Stoopkensstraat 82. Lichtmis verwijst naar de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”. Het is tevens de traditie dat er dan pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: ‘Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.’ Vandaar dat er pannenkoeken te krijgen zijn. Deelname 2 euro. Reserveren: seniorservice@gmail.com