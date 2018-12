Lichtjes van Kerstmis Christian Hennuy

13 december 2018

12u52 0

Op dinsdag 18 december van 19.30 uur tot 21 uur is er in de Sint-Rochuskapel van Mariadal, aan de Kloosterstraat, een Kerstconcert van de Academie regio Tienen. Dit jaar kiest Ria Struyven, leerkracht zang aan de ART-academie voor de unieke Sint-Rochuskapel. In dit prachtige kader zullen haar leerlingen zang, samen met de leerlingen uit de orgelklas van Bruno Bruyninckx, de toehoorders vroegtijdig in kerststemming brengen met meerstemmige gezangen en orgelspel op het historische Rochetorgel uit 1789. Evy Faingnaert zal de zangers begeleiden op piano. De toegang is gratis. Info: 016/80.56.88 of http://www.tienen.be/art