Liberale Vrouwen zijn op dreef 06 april 2018

02u29 0

De Vlaamse Liberale Vrouwen uit Hoegaarden organiseerden zopas een geslaagde spreekavond met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Onze eerstvolgende activiteit wordt onze kaas- en wijnavond op zaterdag 21 april in het kapittelhuis. Op 2 juni ontvangen wij hier in Hoegaarden een grote delegatie van de Liberale Vrouwen nationaal."





"In de zomer organiseren we twee dagreizen, één naar zee en de andere vermoedelijk naar Brugge. In het najaar plannen we nog een spaghettiavond", aldus voorzitter Myriam Vits.





(HCH)