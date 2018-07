Liberale vrouwen op verkenning 24 juli 2018

02u25 0

Meer dan 70 liberale vrouwen uit heel de provincie kwamen op verkenning in de gemeente Hoegaarden, op uitnodiging van de Vlaamse Liberale Vrouwen uit Hoegaarden met voorzitter Myriam Vits. Na een ontvangst op het gemeentehuis werden de dames deskundig rondgeleid door OCMW-raadslid Freddy Mannaerts, in gezelschap van de Open VLD mandatarissen. Na een middagmaal in het Kapittelhuys werd de rondleiding afgesloten in het Kouterhof. De VLV Hoegaarden plant deze zomer nog een uitstap naar Brugge.





(HCH)