Liberale Vrouwen bezoeken Brugge 28 augustus 2018

De Vlaamse Liberale Vrouwen trokken op daguitstap naar Brugge. Deze dagreis was een jaarlijks traditie. "Vermoedelijk is dit onze laatste uitstap, want busreizen worden duur. In de toekomst zien we het kleiner en zullen we ons verplaatsen met wagens", aldus voorzitter Myriam Vits. De Liberale Vrouwen kunnen terugblikken op een druk jaar, met een lezing door Alain Remue, kooklessen en computerlessen. Eerdaags staat ook een kaas- en wijnavond op het programma en begin volgend jaar de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met Open VLD.





(HCH)