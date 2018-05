Liberale dag 29 mei 2018

02u55 0

In Hoegaarden ontvangen de Vlaamse Liberale Vrouwen op zaterdag 2 juni een delegatie van nationale Liberale Vrouwen. Deze worden rondgeleid door Hoegaarden, samen met de liberale mandatarissen. Nog op zaterdag 2 juni van 18 tot 21 uur organiseert Open VLD Hoegaarden in zaal Ermelindis in Meldert een 'buffet à volonté'. Deelname 22 euro. (HCH)