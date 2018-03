Lente plantenbeurs 15 maart 2018

Op zondag 18 maart vanaf 10 uur is er in de Tuinen van Hoegaarden, aan de Houtmarkt, de jaarlijkse plantenbeurs. Om 14 uur is er een rondleiding met gids rond het thema duurzaam en ecologisch tuinieren. Het vertrek is voorzien aan de inkom. Doorlopend wordt informatie gegeven over thuiscomposteren, mulchmaaien en het verwerken van snoeihout aan de stand van EcoWerf. Mensen kunnen gratis een zakje bloemenzaad afhalen en zolang de voorraad strekt kan men in de serre van het park terecht voor een gratis glas Hoegaarden van 't vat. (HCH)