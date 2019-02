Lege flessen Gin worden omgebouwd tot lampen in mini-onderneming Lior vdt

20 februari 2019

14u15 0

Acht jongedames van het zesde jaar Economie-Moderne Talen van het Sint-Janscollege in Meldert hebben hun mini-onderneming Lior voorgesteld. Lior brengt verlichting met een originele, vintage toets én wordt geproduceerd op duurzame wijze. “De ster van ons design zijn oude flessen gin, die we nieuw leven inblazen. Het resultaat zijn sfeervolle tafel- en hanglampen met een unieke retro look. Speerpunt van onze mini-onderneming is duurzaamheid. Die trekken we door in alles wat we doen. Zo maken we zoveel mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen bij de productie van onze lampen en kiezen we voor milieuvriendelijke verpakkingen. Tot slot hebben we ook aandacht voor economische winst. Duurzaamheid en economie zijn immers geen of-ofverhaal, voor ons gaan ze hand in hand.”