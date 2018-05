Leerlingen worden landschapsbouwer voor één dag 17 mei 2018

De leerlingen van lagere school De Springplank in Glabbeek hebben een bezoek gebracht aan 't Paenhuys in Hoegaarden, waar ze ontdekten wat kwalitatief en duurzaam landschapsbeheer is.





Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) lanceerde samen met de leerlingen het spel 'Landschapsbouwers voor één dag". "Aan de hand van educatieve spelletjes - zoals het boetseren van een kamsalamander in klei of het vlechten van een muurtje met wilgentakken - leren de kinderen kleine landschapselementen en hun belang voor mens, dier en natuur kennen", zegt Marc Wijnants, voorzitter van het RLZH. (VDT)