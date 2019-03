Leerlingen krijgen verkeersopvoeding met Virtual Reality-bril op de neus Christian Hennuy

14 maart 2019

14u04 0 Hoegaarden In de basisschool Mariadal volgden een 130-tal leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar een workshop ‘verkeersopvoeding en technologie’, eigenlijk gericht op het secundair onderwijs, maar ook zeer goed werkbaar in het lager onderwijs.

De leerlingen maakten kennis met ‘virtual reality’. De hele dag stonden er workshops rond verkeersveiligheid op het programma. “In samenwerking met DuS (Drive up Safety), de verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren en hippe professionals, werken we zo verder aan verkeersopvoeding op school”, zegt Brecht Cypers, leerkracht van het 5de leerjaar en ITC-coördinator. “De leerlingen krijgen een VR-bril op, waardoor ze met zes verschillende verkeerssituaties geconfronteerd worden. Ze krijgen wel op voorhand een film te zien met ongevallen en ongevallencijfers, en dan volgen de oefeningen met bril op. Op het scherm komt een puntje en door de beweging van de ogen ziet men of de leerling de juiste beslissing nam.” De leerlingen werden zo o.a. geconfronteerd met de dodehoekproblematiek, voorrangsregels, GSM-gebruik in het verkeer en algemene verkeerssituaties.