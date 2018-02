Leer reanimeren 06 februari 2018

In het kader van de actie 'Hartveilige gemeente', geeft het Rode Kruis nu woensdag van 19.30 uur tot 22 uur in het gemeentehuis een opleidingsavond reanimatie en werken met een aed-toestel (Automatische Externe Defibrilatie). Deelnemen is gratis, maar je moet wel reserveren via het e-mailadres an.vanende@ocmwhoegaarden.be (HCH)