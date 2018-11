Laatste volkskeuken in oud gemeentehuis Christian Hennuy

21 november 2018

13u10 0

Op zaterdag 1 december wordt door vzw Gemout de laatste volkskeuken van 2018 in het oude Gemeentehuis van Outgaarden georganiseerd. In februari hernemen de ‘volkskeukens’ op een nieuwe locatie. De nadruk bij een volkskeuken ligt op het ‘samen zijn’. Samen eten is immers sedert het begin der tijden de sociale activiteit bij uitstek. Je leert mensen kennen en andere meningen appreciëren. Om 14 uur wordt gestart met koken, en van 18 tot 20 uur is het aanschuiven aan tafel. Voor de prijs van 9 euro wordt een gerecht en dessert aangeboden. Wil je zeker zijn van een maaltijd, schrijft in via kato@gemout.be . Aansluitend op de maaltijd volgt er nog een concert. Info: www.gemout.be