Laatste schooljaar voor Boskabouters? ONZEKER OF MINIMUMAANTAL KLEUTERS ZAL BEREIKT WORDEN VANESSA DEKEYZER

31 augustus 2018

02u31 0 Hoegaarden Het is spannend afwachten tot 3 september in kleuterschool De Boskabouters in Meldert bij Hoegaarden. Vandaag is het niet zeker of het minimumaantal kleuters zal bereikt worden om de school te kunnen openhouden na juni 2019.

School De Boskabouters, gevestigd aan het Sint-Janscollege, heeft een capaciteit van 38 kleuters, maar helaas wordt dat aantal verre van gehaald. Nochtans was dat tot voor enkele jaren wel het geval. "We hebben echt brute pech gehad, omdat er een grote lading kleuters overstapte naar het eerste leerjaar en tegelijk enkele gezinnen verhuisden, waaronder een gezin met vijf kindjes die hier schoolliepen. Zo sla je natuurlijk meteen een groot gat."





Het afgelopen schooljaar werd zo zelfs het opgelegde minimum van twaalf kleutertjes niet gehaald. "We hebben daarop een grootschalige reclamecampagne voor onze school opgezet en met succes, want gaandeweg het schooljaar schreven zich toch nog twee extra leerlingen zich in, zodat we de doelstelling wel haalden", vertelt Heidi. "Helaas zijn er nu opnieuw vier kindjes die naar het eerste leerjaar gaan, zodat we terug een stap achteruit gezet worden."





Het is nu wachten op de startdag op 3 september om te zien hoeveel kleuters er nu uiteindelijk zullen opdagen. "Vaak zien we dat kinderen ingeschreven worden, maar dan toch niet aanwezig zijn op de eerste dag van het schooljaar", stelt Heidi vast.





Op meerdere plekken

"Dat komt omdat er vaak op meerdere plaatsen ingeschreven wordt of omdat sommige mensen nog met vakantie zijn. Er is tenslotte nog geen leerplicht in de kleuterklassen. Wat we zeker zullen doen, is op 3 september de ouders van de kinderen die niet zijn komen opdagen, opbellen. Pas daarna krijgen we een duidelijk beeld van het effectieve aantal kleuters hier."





Heidi hoopt alvast dat de school gered kan worden. "En samen met mij alle ouders van onze kleutertjes. Zij weten dat hun kinderen hier kunnen rekenen op een goede opvolging. Bij problemen kan er onmiddellijk gereageerd worden. De ouders zetten hun kindje hier ook niet zomaar af aan de schoolpoort. Zij komen tot in de klas, waardoor er een nauwe band tussen de school en de ouders ontstaat." Door de kleinschaligheid zitten alle kleuters samen in één klas, waar ze in hoekjes werken. "Dat werkt eigenlijk bijzonder goed, merken we. De ouderen geven graag hun kennis en ervaringen door aan de kleintjes."





Als het schooltje er niet in slaagt om in februari volgend jaar 12 leerlingen in haar rangen te hebben, moet het aan het einde van het schooljaar sluiten en dan staan de juf en directeur op straat. "Bij deze doen we graag nog een warme oproep naar ouders om hun kleine spruit hier in te schrijven."





Alle info vind je op de website www.boskabouters.be.