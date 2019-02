Laatste Loriers brouwer overleden Christian Hennuy

18 februari 2019

Louis Loriers is op 93-jarige leeftijd onverwacht overleden in Perwez. Louis Loriers werd op 6 september 1925 in Hoegaarden geboren. Hij was de laatste brouwer uit de bekende brouwersfamilie Loriers, een begrip in Hoegaarden. Deze brouwerij was bekend als de ‘Groote Brouwerijen van Hougaerde’, maar verdween in 1971. Het hoofdgebouw, de toren, eist nog steeds zijn plaats op in de skyline van Hoegaarden.

Louis Loriers was de jongste zoon van brouwer Achille Loriers uit Hoegaarden, die in 1971 overleed, een jaar voordat de Hoegaardse brouwerij Loriers definitief de deuren sloot. De nu overleden Louis Loriers was zelf ingenieur-brouwer, de enige Loriers van de jongste generatie die zelf nog brouwer was. De afscheidsplechtigheid van Louis Loriers zal plaatsvinden in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden op vrijdag 22 februari om 10 uur in intieme kring. Daarna volgt de plaatsing van de urne in de familiegrafkelder Loriers. Zo keert deze oud-Hoegaardier weer naar zijn geboortedorp. De naam Loriers is in Hoegaarden nog altijd een begrip.

Philippe-Jacques Loriers begon te brouwen in 1832. De zaak groeit onder zijn zoon Gustaaf. Gustaaf Loriers, de man die de fakkel overnam in de Loriersstraat, stierf in 1915. Hij liet een weduwe en zes kinderen achter. Die hebben met succes de onderneming voortgezet en de “Groote Brouwerijen van Hougaerde” gesticht. Met de erfenis en de aandelen van de Grote Brouwerij ging alles zijn natuurlijke gang. Bij het overlijden van de kinderen Loriers, werd het brouwersfortuin steeds meer versnipperd. Het aantal aandeelhouders steeg en er vormden zich twee groepen. Uiteindelijk werd in 1959 de brouwerij verkocht aan Artois. Artois zou verder in Hoegaarden bier brouwen van 1960 tot 1972. Loriers was vooral de brouwerij van de Das, maar ook van Dortor, Hirsch, pils en tafelbier. Het bier werd na de overname in Hoegaarden gebrouwen, maar met tankwagens naar Leuven vervoerd en daar gebotteld. Men zei toen wel eens dat de beste Stella in Hoegaarden werd gebrouwen. In 1969 stelde de brouwerij nog 42 personen te werk, maar in 1972 sloot Artois de brouwerij.

Daarna kwam het gebouw in verval. In 1984 had de brouwerij de Kluis van Pierre Celis even plannen om Loriers te kopen, maar dat ging niet door. In de jaren ’90 waren er heel wat plannen, maar het was wachten tot 2005 voordat zeker was dat er op de site koopwoningen zouden worden gebouwd en ook woningen in de toren. In 2004 gingen alle gebouwen, met uitzondering van de toren, tegen de vlakte. In 2008 werden er lofts gebouwd in de toren tijdens The Block Hoegaarden. Sedertdien is de site aan de Brouwerij Loriersstraat uitgebouwd tot een woonzone, en in de toekomst komen er nog assistentiewoningen en sociale woningen bij. De toren van de oude brouwerij Loriers met de naam erop, prijkt nog altijd boven Hoegaarden. Maar met het overlijden van Louis Loriers is het brouwersverhaal ten einde.