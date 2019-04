Kunstenaars in de Grand Cruzaal Christian Hennuy

04 april 2019

Bij gelegenheid van Palmzondag zetten de Hoegaardse kunstenaars traditiegetrouw hun beste beentje voor om de Hoegaardiers en anderen te verrassen met een mooie tentoonstelling in de Grand Cruzaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en het Davidsfonds Hoegaarden. Vijftien kunstenaars gingen creatief aan de slag op canvas aangereikt door de organisatie. Op vrijdag 12 april is er de opening van de tentoonstelling om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De expositie is ook open op zaterdag 13 april van 14 tot 18 uur en op zondag 14 april van 10 uur tot 18 uur.