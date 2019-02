Kruispunt Tommestraat weer open Christian Hennuy

25 februari 2019

14u32 0

Het zo belangrijke kruispunt voor de mobiliteit in Hoegaarden, dat van de Tommestraat, Koning Albertlaan en Pastorijstraat is weer open. De werken liepen een week vertraging op, maar waren nu volgens de nieuwe planning klaar. Als het kruispunt klaar is betekent dit ook dat de werken aan de Koning Albertlaan bijna gerond zijn en dat nu het circuit Doelstraat, Putzeysstraat, Gemeenteplein, Pastorijstraat en Tommestraat weer mogelijk is voor het verkeer. En dat de bewoners van de nieuwe wijken aan het Kluisveld en de Maagdenblok niet meer langs Elst hoeven om te rijden. Het kruispunt werd aangepast aan rolstoelgebruikers met brede voetpaden, waardoor het overzicht in de bochten veel groter is, met ook meer veiligheid voor de voertuigen. De werken aan het kruispunt startten einde januari, hadden even af te rekenen met een koude winterperiode, maar nu is alles geklaard.