Kruispunt afgesloten Christian Hennuy

18 januari 2019

De werken aan de Koning Albertlaan naderen hun voltooiing, maar nu moet het kruispunt bovenaan de straat aangepakt worden. Maandag 21 januari start een aannemer met de heraanleg van het kruispunt Pastorijstraat - Tommestraat - Koning Albertlaan . Het kruispunt wordt afgesloten tot 18 februari 2019, waardoor al het doorgaand verkeer via de Stoopkensstraat omgeleid wordt. De hulpdiensten, Ecowerf, Bpost en De Lijn zijn op de hoogte. Het woonzorgcentrum kan bereikt worden via Elst en zo langs de Tommestraat in de volksmond de Konijnenpijp. Er worden omleidingsbordjes geplaatst.