Kritische tentoonstelling over koloniaal Kongo 12 april 2018

Nog tot 30 april loopt in het Kapittelhuys de tentoonstelling 'Kongo, de Belgische koloniale propaganda ontsluierd'. Die biedt een meer kritische blik op het verleden.

De tentoonstelling werd op poten gezet door Curieus Hoegaarden en de Tiense Vrijzinnige Kring, met Alvin De Coninck als organisator. "Mijn vader is nog raadgever geweest van Patrice Lumumba (de eerste premier van het onafhankelijke Kongo, red.)", vertelt De Coninck. "Vandaar mijn belangstelling voor het land. Ik organiseerde eerder ook al een tentoonstelling over dwangarbeid in Duitsland. Maar daar kon het luik 'dwangarbeid in Kongo' op de grootste belangstelling rekenen. Vandaar ook dat we nu met deze tentoonstelling op de proppen komen."





Schuldgevoel

Op 17 april is er in het Kapittelhuys ook een voordracht door prof. Guy Vanthemsche, om 20 uur. "Hij zal het hebben over de economische uitbuiting van Kongo, en het schuldgevoel waarmee dat land zit." Diezelfde dag komt Ronny Mosuse in 't Paenhuys een film voorstellen over de lotgevallen van zijn vader in Rwanda, ook om 20 uur. Achteraf zal hij ook optreden. De gratis tentoonstelling is te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Op donderdag is dat van 18 tot 20 uur. (HCH)