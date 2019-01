Komt sociaal woningproject in tijdsnood? Christian Hennuy

07 januari 2019

00u12 0

Karin Struyf, ondervoorzitster van CNUZ en gewezen voorzitter van de CV Tiense Huisvestingsmaatschappij kondigde al vorig jaar in juli aan dat alle obstakels voor het realiseren van sociale woningen in het voormalige Sint-Jozefrusthuis, van de baan waren. Toch durfde ze er toen nog geen concrete datum opplakken. We zijn nu een half jaar later en de aanbesteding is nog niet gebeurd. Er is haast bij, want de huidige bouwvergunning verloopt op 1 april. Zo blijft dit dossier nu al meer dan 10 jaar aanslepen.

De realisatie van de sociale woningen is thans een project van CNUZ, door de fusie van de huisvestingsmaatschappijen van Landen, Aarschot en Tienen. Karin Struyf : “De tijd begint te dringen. Er is een openbare aanbesteding uitgeschreven, maar Cnuz heeft geen enkele inschrijving ontvangen. Het studiebureau gaat nu het administratieve bestek aanpassen en dan kan Cnuz een nieuwe opdracht uitschrijven. Het is geen eenvoudige klus. Door de jarenlange leegstand is het gebouw er niet op vooruitgegaan en Erfgoed stelt dan ook nog enkele eisen. Dat lijkt aannemers af te schrikken. We hopen toch snel iemand te vinden zodat er gestart kan worden voor 1 april 2019. Dan verloopt immers de huidige bouwvergunning. Met dank aan de indiener van het bezwaarschrift”. Alles is nochtans klaar wat vergunningen en plannen betreft. Het gaat om een investering van 4,2 miljoen euro voor 24 huurappartementen en -woningen. In principe krijgen de Hoegaardiers voorrang bij de toewijzing van de woningen. De lijdensweg van dit dossier startte op 7 maart 2008.

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen waar het dossier lang bleef liggen, om de vernietiging van de vergunning aan te vragen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp alle argumenten van het beroep in april 2017, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen. Er is nu geen mogelijkheid meer om verder te procederen. Maar nu komt daar weer het verlopen van de huidige bouwvergunning bij. Sociale huurwoningen moeten er nochtans dringend komen. In 2008, bij de aankoop van het oude rusthuis, beschikte Hoegaarden nog over geen enkele sociale huurwoning, maar tegen 2025 moeten er 65 beschikbaar zijn: op dit ogenblik zijn er al 10 in het Maagdenblok, er komen er nog 16 bij door SWAL in de site Lotrac aan het Kauterhof, en thans zijn er nog 24 gepland in het oude rusthuis.