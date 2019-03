Kom sterren kijken aan het kasteel Christian Hennuy

12 maart 2019

VVS Capella Hoegaarden organiseert van vrijdag 15 maart om 19 uur tot zaterdag 16 maart om 23.30 uur sterrenkijkdagen aan het kasteel van Meldert - Sint-Janscollege, aan de Waversesteenweg 1. De Sterrenkijkdagen geven jaarlijks een inkijk in het heelal. Bij helder weer is dit letterlijk te nemen, want grote telescopen tonen melkwegstelsels, nevelcomplexen, sterren, planeten en de maan. Vooral onze maan met de duizenden kraters is een fantastisch zicht voor jong en oud.

Een deskundige begeleider beantwoordt alle vragen. Ook bij bewolkt weer geven eigen fotomateriaal en demonstraties van telescopen een inzicht over de ontdekking van de kosmos. Er zijn live demonstraties reizend door het heelal met het digitaal planetarium. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er speciale activiteiten. Deelname is gratis. Info: info@vvscapella.be of http://www.vvscapella.be