Kleuters leren fietsen onder begeleiding Christian Hennuy

02 april 2019

11u00 0

Op zaterdag 27 april organiseert sportdienst Hoegaarden en de ILV Sportregio Getevallei ‘Kijk! Ik fiets!’ in de gemeentelijke sporthal in Hoegaarden . Het opzet is kinderen van 4 tot 7 jaar zonder steunwieltjes te leren fietsen. Dit op een prettige en veilige manier met de hulp van ervaren monitoren en met de actieve begeleiding van de ouders of grootouders. Van 13.30 uur tot 15.30 uur kunnen 4- tot 7-jarigen in de sporthal veilig leren fietsen op twee wielen. Elke deelnemer moet zelf een fietsje zonder steunwieltjes en een fietshelm meebrengen. De kinderen moeten bijgestaan worden door één volwassene die best over een goede conditie beschikt. Wie er dit jaar bij wil zijn, moet zich vooraf inschrijven bij de dienst sport, 016/76.87.50, samenleving@gemhoegaarden.be. Deelnemen kost 5 euro. Er worden maximum 20 inschrijvingen per halve dag aanvaard. Snel zijn is dus de boodschap.