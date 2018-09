Klaprozenveld voor einde WOI 05 september 2018

Noël Verlaers en zijn medewerkers vouwen honderden papieren klaprozen voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ter promotie wordt een setje klaprozen geplaatst op de toonbank van handels- en horecazaken in de gemeente. Er zal een folder bij liggen over de komende tentoonstelling van de vzw Erfgoed Hoegaarden, in de Sint-Gorgoniuskerk van 28 oktober tot 11 november. De klaproos staat symbool voor het slagveld aan de IJzer. Ter promotie wordt op de Open Monumentendag van zondag 9 september een klaprozenveld gecreëerd in de Sint-Catharinakapel in Hauthem. Die dag zijn verschillende monumentale gebouwen geopend. In Hauthem zal het publiek kennis kunnen nemen van het thema van de tentoonstelling. Hoegaardiers worden uitgenodigd langs te komen met documentatie en voorwerpen over de Eerste Wereldoorlog. (HCH)