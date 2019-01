Kindertheater in de sporthal Christian Hennuy

21 januari 2019

De ouderraad van Basisschool Mariadal organiseert op zondag 27 januari om 14 uur in sporthal de Struysvogel, aan de Tiensestraat 43, de kindertheatervoorstelling ‘Don Quichot is zot’. Deze voorstelling is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Kort: de Spaanse edelman Don Quichot De La Mancha gaat op avontuur samen met zijn lievelingspaard Rocinante en zijn niet al te slimme schildknaap Sancho Panza. Hij haalt heldhaftige streken uit om indruk te maken op zijn geliefde Dulcinea. Wereldliteratuur als kindertheater. Deelname 6 euro. Reserveringen: www.ouderraadmariadal.be