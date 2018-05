Kinderdorp rond groot scherm 31 mei 2018

02u35 0 Hoegaarden Den Venetiaen plaatst ook bij deze wereldbeker een 'groot scherm', ter hoogte van de gemeentelijke kiosk 'Oep de Plèk'. Cafébaas Toets Thielemans: "Voor alle wedstrijden van de Rode Duivels en ook voor de finales wordt het plein afgesloten. Hoogtepunt wordt een Kids Fun Dorp voor 'Pleegzorg Vlaanderen' op zaterdag 23 juni".

"We plaatsen het scherm aan de kiosk, omdat daar ook activiteiten plaats vinden. Bij gewone wedstrijden kunnen de mensen kijken van op het terras van Den Venetiaen. Als het Gemeenteplein afgesloten wordt, zeker al op 18 juni, 23 juni en 28 juni, bij de wedstrijden van de Rode Duivels komen er drank- en eetstandjes", aldus Toets.





SC Out-Hoegaarden en de Rozeekes zullen eveneens een drankstand bemannen. Jeroen Andries schaarde zich achter het project 'Pleegzorg Vlaanderen', waar ook de Rode Duivels achter staan.





Jeroen: "We verkopen tijdens de wereldbeker baboesjka's, Russische gelukspopjes. Op zaterdag 23 augustus staat er een kinderdorp, met springkasteel, footpool, penalty cup, een duivelse grimestand van landelijke kinderopvang, en finalewedstrijden FIFA 18 tornooi van Jong Hoegaarden. Op 16 en 17 juni starten de kwalificaties voor het playstation FIFA 18 tornooi, en de finale wordt gespeeld op groot scherm op 23 juni. We veilen die dag ook getekende T-shirts van bekende voetballers", besluit Jeroen.





(HCH)