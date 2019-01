Kinder – en aspifuif in ‘t Paenhuys Christian Hennuy

29 januari 2019

11u29 0

Op zaterdag 2 februari organiseren de aspiranten van Chiro Hoegaarden de jaarlijkse aspifuif, dit jaar in Mexicaans thema ‘fiëstaspi’! in het Paenhuys. De deuren worden voor de jeugd geopend om 21 uur. Maar de zaal wordt daarvoor al opgewarmd met daverende klassiekers van K3, Ed Sheeran, de Ketnetband, Ghostrockers, Bruno Mars en nog zoveel meer. Want van 17.30 uur tot 20 uur is er een kinderfuif, met dansen, schminkstand, alcoholvrije cocktails en een lounge voor de ouders. Toegang: 2 euro per kind. De toegang voor de aspifuif bedraagt 3 euro. Info: chirohoegaarden@hotmail.com