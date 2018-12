Kerstmarkt op het Gemeenteplein Christian Hennuy

05 december 2018

15u35 0

Er is wel ooit een kleine Kerstmarkt geweest op het Gemeenteplein, maar dit was van korte duur. Nu wordt op zondag 16 december vanaf 12 uur deze traditie hernomen met een Kerstmarkt met wel 32 kerstkramen. Er zullen dus tal van kramen en foodtrucks staan, en iedereen kan deelnemen aan oude spelen. Dit uiteraard in een gezellige kerstsfeer met muziek. Veel kerstkramen staan er ten voordele van het goede doel. Zo worden het Tiense Overkophuis en Make-a-Wish Vlaanderen gesteund. Er zal ook een stand zijn van de actie ‘Alles voor Senn’. De nu 17 maand oude Senn, liep na een virale infectie RSV een hartinfarct met hersenschade tot gevolg op. Om 13 uur is er een wandelzoektocht ten voordele van SHIN, om 14 uur volksspelen, om 15 uur zal er een snoepworp plaatsvinden aan de trappen van het Gemeentehuis, om 16 uur een penaltycup door de Roséékes, gevolgd om 18 uur door nagelkloppen. Om 21 uur wordt de Kerstmarkt afgesloten..Deze Kerstmarkt komt tot stand door de steun van Gemeente Hoegaarden en van sponsors.