Kerstmarkt in Villa Hugardis Christian Hennuy

01 december 2018

Op zondag 9 december van 14 tot 17 uur is er een Kerstmarkt in Woonzorgcentrum Villa Hugardis aan de Maagdenblokstraat 21. Er wordt gezorgd voor een gezellige kerstsfeer tussen de feestelijk versierde kraampjes. Men kan er genieten van een glaasje glühwein of ander lekkers en een gezellige babbel. Al de aangeboden producten zijn zelfgemaakt