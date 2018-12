Kerstmarkt in ’t Paenhuys Christian Hennuy

17 december 2018

Op vrijdag 21 december van 18 tot 23 uur is er weer kerstmarkt in ’t Paenhuys. Er zal een gevarieerd aanbod aan eten, drank en souvenirs zijn, door vele lokale verenigingen. Met o.a. vers gebakken pizza’s uit de leemoven, quiche, zelfgemaakte wijn, spekfakkels, voor ieder wat wils. De kerstmarkt vindt plaats in het parkje van ‘t Paenhuys maar alles is voorzien om de gasten de hele avond te verwarmen. De toegang is uiteraard gratis. Info: http://www.paenhuys.be