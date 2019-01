Kerstbomen worden opgehaald Christian Hennuy

02 januari 2019

14u46 0

Naar goede gewoonte haalt het gemeentebestuur gratis de afgedankte kerstbomen op, op 8 en 9 januari. De kerstbomen worden in de hele gemeente huis aan huis opgehaald. De oude sparren of dennenbomen moeten voor 8 uur ’s ochtends buiten geplaatst worden, klaar op de stoep. De kerstbomen worden al enkele jaren niet meer verbrand maar grof gemalen en afgevoerd naar de composteerinstallatie van Ecowerf. Alle schadelijke en niet composteerbare voorwerpen zoals versiering, verlichting, voetstukken of potten, moeten verwijderd zijn.