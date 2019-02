Kate Ryan klaar voor Casino-Cursaal Christian Hennuy

13 februari 2019

Dinsdagavond gaf Kate Ryan het Hoegaardse ’t Nieuwhuys een voorsmaakje van haar nieuwe concerttournee ’80 Was Machtig’, die zaterdagavond officieel start in Casino-Kursaal Oostende. In navolging van o.a. Gabriel Rios en Selah Sue, was het de beurt aan de Kempense om het massaal opgekomen try-out publiek in ’t Nieuwhuys te bespelen.

Kate kon de recente verbouwingen van eigenaars Mieke en Jan bijzonder waarderen. “Het lijkt alsof ik met mijn bandje in een kleine versie van de AB (Ancienne Belgique) in Brussel sta, met het publiek voor en boven mij. Zalig!” Noem Kate Ryan gerust een goed draaiende carrièreartieste die weet hoe ze de massa moet bespelen. De toon voor een geslaagde avond werd meteen gezet als Kate opende met Fleetwood Mac’s ‘Everywhere’. Na de introductie van haar band, trok ze de lijn verder met ‘Eternal Flame’ (The Bangles), ‘Forever Young’ (Alphaville), het dansbare ‘All Night Long’, ‘Dancing On The Ceiling’ (Lionel Richie) en Whitney Houston’s onverwoestbare ‘I Wanna Dance With Somebody’. Nog voor de pauze werd er gedanst in Hoegaarden, met dank aan het repertoire van Madonna, Chaka Khan, Paul Young en Gloria Estefan. In het 2de deel bewees Kate Ryan de sterke band die ze heeft met de jaren 80 en bracht ze haar grootste hits: ‘Voyage, Voyage’, ‘Ella Elle L’a’, ‘Libertine’, ‘La Promesse’ (The Promise You Made, Cock Robin) en ‘Désenchantée’. “Ik heb mij geweldig geamuseerd en we zijn hier ook bijzonder goed gesoigneerd en culinair verwend. Een betere opwarming voor mijn concert van zaterdag en de start van mijn nieuwe concerttournee kon ik me niet wensen. Ik ben blij dat ik dit plekje, deze mooie concertzaal heb ontdekt. Schrijf maar op dat we nog eens terugkomen”, besloot Kate Ryan geamuseerd.