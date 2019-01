Kate Ryan in het Nieuwhuys



Christian Hennuy

30 januari 2019

14u09 0

Op dinsdag 12 februari om 20.30 uur komt Kate Ryan naar het Nieuwhuys, aan de E. Ourystraat in Hoegaarden, voor een try-out van haar nieuwe show. Kate Ryan wil met haar band de beste muziek uit de jaren ‘80 live tot leven wekken. Nostalgie en herbeleving worden uitgetest op het publiek van het Nieuwhuys. Kate Ryan is samensteller, verteller en uitvoerder van dienst. On stage wordt ze begeleid door een combo ijzersterke muzikanten. Voorverkoop 19 euro. Reserveren: 016/81.71. 64