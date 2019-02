Kasteel weer in volle glorie Christian Hennuy

06 februari 2019

09u06 0

Recentelijk werden na jaren van restauratie aan daken en gevels het kasteel, het wagenhuis en de orangerie van het kasteel van Meldert, waar het Sint-Janscollege in gevestigd is, in hun vroegere glorie hersteld. Dit wordt nu toegelicht in een lezing op dinsdag 19 maart, georganiseerd door het Davidsfonds.

Het kasteel heeft een lange restauratiegeschiedenis. Al in 2010 waren er de restauratiewerken van het wagenhuis. Maar in 2016 vielen steenschilfers en af en toe dikkere brokstukken van het kasteel zelf naar beneden Gelukkig liep toen al een restauratiedossier voor kasteel en orangerie samen. Het ging om een dossier van meer dan 2 miljoen euro voor de daken en de gevels van beide gebouwen. Het neogotische kasteel van Meldert gebouwd in 1845 werd zo volledig gerestaureerd aan de buitenzijde, zowel daken als gevels. Het officiële kostenplaatje werd geraamd op 2,3 miljoen euro, volledig bekostigd worden door de Vlaamse Gemeenschap, provincie, gemeente en Agion. Maar omdat er veel bijkomende werken nodig waren, moest het Sint-Janscollege al zelf inspringen voor 300.000 euro extra werken in 2017. Normaliter hadden de werken op 31 december 2017 moeten geklonken zijn, maar bij de start van de restauratie werd geconstateerd dat de stenen balustrades en andere versieringen veel meer versleten waren. Uiteindelijk zouden de werken ook in 2018 verder gezet worden, maar nu zijn ze dus klaar.

De rijke geschiedenis en de minutieuze architectuur van dit opmerkelijke complex worden toegelicht door Luc Minten en Roland Severijns, respectievelijk leerkracht geschiedenis en directeur van het Sint-Janscollege, tijdens een lezing van het Davidsfonds op dinsdag 19 maart tijdens de Nacht van de Geschiedenis, uiteraard in het kasteel zelf. Het verhaal van ambachtelijk meesterschap dat gestart is in 1845 tot het heden, wordt toegelicht. Kaarten in voorverkoop kosten 7 euro, aan de kassa wordt 9 euro neergeteld. Info en reservatie: info@davidsfonds.net of 0473 81.82.79