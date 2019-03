Kasteel van Meldert in de kijker Christian Hennuy

15 maart 2019

09u54 0

Op dinsdag 19 maart van 20 uur tot 22.30 uur organiseert het Davidsfonds ‘De Nacht van de Geschiedenis’ ook in Hoegaarden. Ditmaal staat het kasteel van Meldert in de kijker. Na jaren van restauratie aan daken en gevels werden het kasteel, het wagenhuis en de orangerie in hun vroegere glorie hersteld. De rijke geschiedenis en de minutieuze architectuur van dit opmerkelijke complex worden toegelicht door Luc Minten en Roland Severijns, respectievelijk leerkracht geschiedenis en directeur van het Sint-Janscollege. Deze activiteit vindt plaats in het Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1 in Meldert. Toegang kassa: 9 euro.