Jongeren Paenhuys bouwen bakoven 30 mei 2018

02u30 0 Hoegaarden De jongeren van 't Paenhuys bouwen een traditionele bakoven in het park van het jeugdhuis. Willem-Jan Raddoux diende hiervoor het projectidee 'Ovenburen' in bij de jeugddienst van de provincie Vlaams-Brabant.

De jury van de provincie 'Ovenburen' en kende hen 2000 euro toe. Aan de bouw ging een hele voorbereiding vooraf. Andere ovens werden bezocht en de beste plaats in het park van het jeugdhuis gezocht.





"Na de zomervakantie kunnen we beginnen stoken. Eerst plannen we workshops om de oven te leren gebruiken: de oven leren opstoken, brood en pizza bakken. We zouden graag maandelijks een vaste 'bakdag' houden waarop we in groep deeg maken en samen bakken met de buurt", besluit Willem-Jan (HCH)