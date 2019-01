Jongeren maken van oude jeans vintage schouder- en heuptassen vdt

16 januari 2019

Zeven enthousiaste leerlingen Economie-Moderne Talen van het Sint-Janscollege in Meldert hebben een originele minionderneming rond de recyclage van oude, gescheurde of vuile jeansbroeken bedacht: Jeanius. “Wij zamelen deze broeken in door grote acties op school, in onze sport- of jeugdbeweging en laten deze dan herwerken tot unieke vintage schouder- en heuptassen. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan een schoner milieu en willen we ons afzetten tegen de wegwerpmaatschappij.” De productie van de tassen gebeurt in ‘t Collectief. Daar werkt een klein groepje van mensen met een psychische kwetsbaarheid voor Jeanius. “Door deze samenwerking heeft ons project ook een sociaal geëngageerd tintje.”

“Onze producten zijn speciaal omdat geen enkele tas hetzelfde is”, zeggen de ondernemers Hannah Vandenbempt, Charlotte Kesteman, Géraldine Gabriels, Guillaume Garrido, Clara Van Vaeck, Helena Van Ende en Elise Bouwen. “Er wordt enorm veel tijd in de productie gestoken aangezien alles met de hand gemaakt wordt. We zijn tot onze grote verrassing al genomineerd in de wedstrijd voor de Vlajo SEP-prijs. Dit is een prijs voor ‘Sociale Economie Project’.” Wie meer wil weten, kan terecht op de Facebookpagina van Jeanius, op Instagram onder Jeanius_sjcm of via mail naar jeaniussjcm@gmail.com.