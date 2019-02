Johan Bollens op Vlaamse lijst sp.a bij opvolgers Christian Hennuy

20 februari 2019

Johan Bollens (60) uit Outgaarden-Hoegaarden staat bij de komende verkiezingen op de 10de plaats bij de opvolgers voor het Vlaams parlement bij sp.a. Johan Bollens is al 15 jaar sp.a-voorzitter in Hoegaarden en hij nam ook al drie keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer bij de sp.a.