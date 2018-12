JobCafé in de brouwerij Christian Hennuy

01 december 2018

Om personeelvacatures in te vullen organiseert ABInBev via Randstad een JobCafé op zaterdag 8 december tussen 9 uur en 13 uur, aan de Stoopkensstraat 46 in Hoegaarden. Het bedrijf zoekt machineoperatoren, procesoperatoren, heftruckchauffeurs en electro mecaniciens. Tijdens een JobCafé kunnen de consultants extra veel aandacht besteden aan de sollicitant en samen de verschillende mogelijkheden overlopen. Info: 016 /27. 04. 19 of via lv_hageland@randstad.be. Inschrijving: https://goo.gl/1zwsmz