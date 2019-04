Jeugdsportkamp hockey Christian Hennuy

02 april 2019

Hockey in Hoegaarden organiseert aan de Zavelkuilstraat 3, een vijfdaags opleidings- hockeykamp, van maandag 8 april tot vrijdag 12 april. Alle niveaus vanaf starter jongens en meisjes zijn mogelijk. Doelgroep zijn jongeren van 5 tot 16 jaar. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met B-Hockey. Deelname 135 euro. Info en inschrijving: www.hih.be . Ook van maandag 15 april tot vrijdag 19 april loopt er een sportkamp in de tweede week van de paasvakantie.