Jeugdhuis de Klup organiseert pop-upbeachbar 05 september 2018

02u25 0

Jeugdhuis de Klup organiseerde een driedaagse pop-upbeach Bar, met het nodige zand, strandstoelen en uiteraard cocktails, om een geslaagde grote vakantie af te sluiten.





Voor de Beach bar hadden de organiseren jongeren zich verkleed als fruit. Hoogtepunten waren uiteraard in de voorbije vakantie het vakantiekamp in de Ardennen en de week kinderopvang met activiteiten. Voorzitter Marinka Kerryn: "Nu richten we ons al op het najaar met onze medewerking aan de holle wegen jogging op 15 september. Hoogtepunt van het najaar wordt onze dansshow in de sporthal op zaterdag 17 november.





(HCH)