Jeugdbandleden klaar voor harmonie 08 mei 2018

02u25 3

Jeugdband Feniks hield een geslaagd concert 'Fame'. Heel wat jeugdleden lijken klaar te zijn voor de Feniksharmonie.





"De jeugdband is nodig omdat sommige beginners nog niet meekunnen met de harmonie", zegt dirigent Peter Laermans. "Sommige kinderen kunnen ook 's avonds niet naar de repetitie komen. Vandaar dat de jeugdband op zondagmorgen repeteert. Het niveau ligt al zeer hoog, omdat bijna alle jongeren ook muziekschool volgen."





"Onze groep bestaat uit 35 jongeren tussen 10 en 24 jaar en een tiental van hen spelen zowel in de jeugdband als in de harmonie."





(HCH)