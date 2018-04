Jeugdband Feniks brengt Fame 25 april 2018

Op zondag 29 april om 16 uur presenteren de jongste muzikanten van Feniks Hoegaarden in het Kouterhof hun eigen concert. De leden van Jeugdband Feniks Hoegaarden kozen als titel "Fame", naar de televisiereeks over een Amerikaanse muziekschool waar jongeren samen muzikale avonturen beleven. "Fame" wordt een concert met een mengeling van filmmuziek, musical, pop, met soms verrassende nummers. Toegang is gratis. (HCH)