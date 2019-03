Jeugdband Feniks begeleidt concert Christian Hennuy

04 maart 2019

In de Sint-Gorgoniuskerk was er het optreden van de leerlingen van de ART school Hoegaarden, ondersteund door de onvermoeibare leerkrachten en Feniks, trouwe partner in crime van de Art school, tijdens het concert ‘Kriebels’. “De wetgeving betreffende het kunstonderwijs werd recent gewijzigd en leerlingen vanaf 6 j kunnen inschrijven. Dit werd massaal opgevolgd. Het succes is overdonderend”, aldus schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V) bij de inleiding. De jeugdband van Feniks o.l.v. Peter Laermans is de vaste begeleidingsband tijdens dit jaarlijkse aperitiefconcert.