Jamfred in Den Venetiaen



Christian Hennuy

14 december 2018

Op zaterdag 15 december om 21 uur is er het optreden van Jamfred in Den Venetiaen aan het Gemeenteplein. Het gaat om jazz van de bovenste plank. Jamfred is een jazz-combo rond pianist Frederic Boyen. De groep brengt brengt standards, bossa-nova’s en popsongs. In Tienen, op de jazzmeetings zoals in het theatercafé of het oude college, kent men Jamfred onderhand wel.