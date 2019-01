Jaguar Jaguar in het Nieuwhuys Christian Hennuy

24 januari 2019

Het optreden van Jaguar Jaguar voorzien op 26 februari in de AB is uitverkocht, maar niet getreurd want op dinsdag 5 februari is er een try-out in het Nieuwhuys in Hoegaarden. Het verhaal van Jaguar Jaguar onstond tijdens een reis naar Spanje. Onder de zuiderse zon schreef het vijftal de nummers voor hun eerste EP ‘Montjoi’’. Dat resulteerde in dansbare songs met catchy vocals, dromerige synths, zweverige gitaren en groovy drums. Thomas Lauwers, Emiel Raeymaekers, Dries Meeus, Jasper Segers en Ruben Vanhoutte zijn de muzikanten. Ze brengen dansbare eigenzinnige elektropop op dinsdag 5 februari om 20.30 uur in het Nieuwhuys aan de E. Ourystraat. Kaarten in voorverkoop kosten 12 euro. Info en reservatie: 016/ 81.71.64 of jan@nieuwhuys.be