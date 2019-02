Inschrijven voor volkskeuken



Christian Hennuy

26 februari 2019

14u28 0

De eerste volkskeuken van 2019 in het lokaal van de wijngilde van jeugdhuis ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden was een gezellige bedoening. Op zaterdag 2 maart pakt het Gemout uit met een nieuwe volkskeuken in ‘t Paenhuys. Het koken start rond 14 uur, aanschuiven aan de Italiaanse dis gebeurt om 18 uur. Ditmaal is geen concert voorzien. Inschrijven bij kato@gemout.be tot vrijdag 1 maart.